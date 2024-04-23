Британский эксперт раскрыл последствия краха ВСУ у Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять населенный пункт Часов Яр, с этого момента можно будет говорить о крахе украинской обороны в Донбассе и победе ВС РФ в этой битве. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем You Tube – канале.

«В случае такого развития событий, при котором падет Часов Яр, мы увидим кризис в битве за Донбасс… Мы будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России», — подчеркнул Меркурис.

По мнению эксперта, российская армия имеет шансы открыть себе путь на Днепр в случае прорыва позиций ВСУ у Часова Яра.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что территория Украины сократится на 50 процентов к концу специальной военной операции. По его словам, Украине придется расстаться с Одессой, Харьковом, Николаевом и Днепропетровском.

Ранее герой России рассказал о провале контрнаступления ВСУ.