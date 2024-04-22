За почти полгода попыток контрнаступления солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не добились значимых результатов. Об этом рассказал ТАСС герой России, начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии Залибек Умаев, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, украинские военные бросили лучшие образцы западной техники, которые им поставили. Он напомнил о кадрах, на которых горели танки Leopard и БМП Bradley.

Военный отметил, что российские солдаты начали высмеивать противника и отсутствие результатов у него.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что бойцы Западной группировки российских войск нанесли огневое поражение украинским солдатам и технике в районах населенных пунктов Березовка, Сеньково и Загоруйковка Харьковской области.

Также в Минобороны заявили, что российская группировка «Юг» улучшила положение, Вооруженные силы Украины в зоне ее ответственности потеряли до 610 военнослужащих.

Ранее солдат ВСУ признался в готовности идти на Киев, если скажут.