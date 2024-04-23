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Британский премьер позвонил Зеленскому и заверил в поддержке

Риши Сунак подтвердил передачу Украине £500 млн и 1600 ракет

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Henry Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утром 23 апреля позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заверил последнего в неизменной поддержке британской стороны. Информация об этом появилась на сайте правительства Соединенного Королевства.

В сообщении говорится, что Сунак подтвердил передачу дополнительных £500 млн Киеву, которые пойдут на приобретение боеприпасов и беспилотников. Отмечается, что суммарная поддержка Британии в 2024 году таким образом достигнет £3 млрд.

Помимо этого, Лондон предоставит Украине порядка 60 катеров, свыше 400 транспортных средств, более 1600 ракет, а также прочие боеприпасы и военную технику.

Зеленский поблагодарил Сунака и назвал новый британский пакет помощи существенным.

В Госдуме поддержку Британией Украины назвали подачками, а также заявили, что «наркоман Зеленский будет купаться в деньгах».

Ранее сообщалось, что Британия отправит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

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