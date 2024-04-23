Британский премьер позвонил Зеленскому и заверил в поддержке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утром 23 апреля позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и заверил последнего в неизменной поддержке британской стороны. Информация об этом появилась на сайте правительства Соединенного Королевства.
В сообщении говорится, что Сунак подтвердил передачу дополнительных £500 млн Киеву, которые пойдут на приобретение боеприпасов и беспилотников. Отмечается, что суммарная поддержка Британии в 2024 году таким образом достигнет £3 млрд.
Помимо этого, Лондон предоставит Украине порядка 60 катеров, свыше 400 транспортных средств, более 1600 ракет, а также прочие боеприпасы и военную технику.
Зеленский поблагодарил Сунака и назвал новый британский пакет помощи существенным.
В Госдуме поддержку Британией Украины назвали подачками, а также заявили, что «наркоман Зеленский будет купаться в деньгах».
Ранее сообщалось, что Британия отправит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.