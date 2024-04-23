В Совфеде назвали показательным выступлением в США решение о поставке Киеву ракет

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала показательным выступлением перед выборами в США решение поставить Киеву ракеты ATACMS. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По ее словам, ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва уже проиграна и победить Россию оружием невозможно. Более того, она отметила, что большинство американцев против текущего конфликта на Украине, о чем говорят опросы.

«Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев <...>. Но им надо к выборам подойти героями», — заключила спикер Совфеда.

В интервью Матвиенко заявила, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической структурой. По словам Матвиенко, СБУ — это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты.

Ранее Матвиенко оценила возможность признания Украины государством-террористом.