В Китае заявили, что Украина не является проблемой в отношениях с США

Представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге перед визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай заявил, что украинский вопрос не является проблемой для отношений Китая и США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Американская сторона не должна превращать его (украинский вопрос. — «Газета.Ru») в проблему между Китаем и США», — заявил китайский дипломат.

Он добавил, что Вашингтон усилил экономические, торговые и технологические меры подавления Пекина и постоянно принимает новые меры в сфере экспортного контроля. Дипломат подчеркнул, что такие шаги лишь создают риски, а не устраняют их.

До этого глава американского министерства торговли Джина Раймондо говорила, что самые совершенные чипы, необходимые для американского ВПК, производятся за пределами США. В частности, 90% из них изготавливают на Тайване, и в случае воссоединения острова с материковым Китаем Вашингтон может лишиться поставок чипов.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.