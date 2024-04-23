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Страны Африки устали от действий США на континенте

Politico: в США понимают, что страны Африки устали от Вашингтона

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Shutterstock

Власти США понимают, что их стратегия поведения в Африке перестала работать, так как страны стали больше ориентироваться на поддержку России. Об этом сообщает издание Politico.

«После того как все эти страны (в которых произошли военные перевороты. — «Газета.Ru») выгнали французов и обратились внутрь себя, мы попытались перестроиться и стать миротворцами в надежде, что сможем сохранить там свое присутствие. Все это явно не работает. Сейчас мы вышли, и теперь зашла Россия», — сказал экс-офицер разведки по Африке в ЦРУ Кэмерон Хадсон.

До этого доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев сообщал, что требования ряда стран Африки о выводе американского военного контингента с их территорий могут продолжиться, Нигер и Чад дали понять, что США являются нежеланным гостем. Согласно его информации, в Соединенных Штатах и Франции бытует мнение, будто Россия инициирует вывод войск из стран Африки, однако это не так. Большое число американских и европейских лиц надоело Африке в связи с тем, что зарубежные компании выкачивают из этих государств практически все, не оставляя ничего для развития.

При этом африканское турне государственного секретаря США Энтони Блинкена и вице-президента страны Камалы Харрис не смогли исправить эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.

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