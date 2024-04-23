Байден и фон дер Ляйен обсудили помощь Украине

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Киеву. Об этом сообщается на персональной странице Байдена в социальной сети X.

По словам главы США, постоянная международная помощь жизненно важна для «борьбы Украины за свободу». Поэтому во время разговора с фон дер Ляйен обсуждалась неизменная поддержка Украины для ее защиты от «российской агрессии».

До этого Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в «скорой» передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи».

21 апреля глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить поставки вооружений Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение США нового пакета помощи Украине.