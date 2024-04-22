Шор ответил властям Молдавии после инцидента с оппозиционерами в Кишиневе

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что действия правоохранительных органов государства, которые остановили вернувшихся в Кишинев из Москвы участников оппозиционного съезда. Об этом сообщает ТАСС.

«Друзья, власть по беспределу несколько часов держит наших сограждан в аэропорту Кишинева безо всяких оснований! Что же страшного они сделали? Они «виновны» в самом главном преступлении по версии Санду: многие пассажиры этого рейса были на съезде политического блока «Победа» в Москве», — сказал Шор.

До этого сообщалось, что правоохранители задерживают под разными предлогами в аэропорту Кишинева участников съезда молдавской оппозиции в Москве. По ее словам, это большая часть делегатов съезда «Победа» из разных районов Республики Молдова.

Также Шор заявил о создании политического блока перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Также Шор отметил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ».

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.