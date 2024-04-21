Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о бесполезности новой помощи Украине для изменения хода конфликта

Офицер Дэвис: новая помощь Украине от США никак не повлияет на ход конфликта

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Решение палаты представителей конгресса США выделить новый пакет помощи Украине никак не изменит ход конфликта с РФ. Такое мнение выразил подполковник запаса Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в социальной сети X.

По его мнению, вливание новых средств госбюджета Соединенных Штатов принесет больше денег представителям оборонно-военной промышленности и обрадует многих конгрессменов, потому что те получат взносы на избирательную кампанию.

«Но не изменит положение на поле боя», — утверждает отставной военнослужащий.

Дэвис подчеркнул, что его «уже тошнит от того, что в конгрессе США не осознают, что положительное решение о новом пакете помощи Киеву не изменит исход вооруженного конфликта, а лишь обречет еще больше украинцев и скосит жизни граждан республики.

Новый пакет помощи США, который прошел палату представителей, не поможет ВСУ победить, считают как в России, так и на Западе. В Госдуме и Кремле уверяют, что он только разорит Киев и принесет выгоду самим американцам. За рубежом же опасаются, что помощь согласовали слишком поздно и она позволит ВСУ только «удерживать территорию». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами