Решение палаты представителей конгресса США выделить новый пакет помощи Украине никак не изменит ход конфликта с РФ. Такое мнение выразил подполковник запаса Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в социальной сети X.

По его мнению, вливание новых средств госбюджета Соединенных Штатов принесет больше денег представителям оборонно-военной промышленности и обрадует многих конгрессменов, потому что те получат взносы на избирательную кампанию.

«Но не изменит положение на поле боя», — утверждает отставной военнослужащий.

Дэвис подчеркнул, что его «уже тошнит от того, что в конгрессе США не осознают, что положительное решение о новом пакете помощи Киеву не изменит исход вооруженного конфликта, а лишь обречет еще больше украинцев и скосит жизни граждан республики.

Новый пакет помощи США, который прошел палату представителей, не поможет ВСУ победить, считают как в России, так и на Западе. В Госдуме и Кремле уверяют, что он только разорит Киев и принесет выгоду самим американцам. За рубежом же опасаются, что помощь согласовали слишком поздно и она позволит ВСУ только «удерживать территорию». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней.