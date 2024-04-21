В молдавской оппозиции объяснили создание политического блока «Победа»

Новый молдавский оппозиционный политический блок «Победа» будет выступать против «тотальной узурпации» действующих властей Молдавии, так как республика потеряла свою субъективность и независимость. Об этом заявил оппозиционер Илан Шор в ходе выступления на съезде молдавских политиков в Москве, передает РИА Новости.

До этого Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Также Шор заявил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ». Он подчеркнул, что в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие политики лишены права голоса.

В Москве проходит съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее экс-премьер Молдавии раскритиковал прозападный курс Кишинева.