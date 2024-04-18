Краснов заявил об очевидности украинского следа в деле о теракте в «Крокусе»

Следы украинской причастности к террористической атаке в «Крокус Сити холле» в Красногорске очевидны, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с министром народной власти по внутренним делам, юстиции и миру Ремихио Себальосом Ичасо в Каракасе (Венесуэла). Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что правоохранительные органы прилагают все усилия для выявления организаторов этого преступления.

Мировое сообщество было потрясено терактом в подмосковном концертном зале, который навсегда изменил судьбы многих невинных людей, отметил представитель России.

«Мы не оставим без внимания ни одного участника этого акта терроризма — организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей. Они понесут заслуженное наказание. Уже сейчас мы видим украинский след в этом теракте», — подчеркнул Краснов.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

До этого сообщалось, что суд рассмотрит жалобу на арест одного их фигурантов по делу о теракте в «Крокусе».

Ранее автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» включили в список террористов.