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Власти Крыма отчитались о работе по пресечению диверсионных действий

Аксенов отчитался Путину о задержании всех диверсионных групп в Крыму за 10 лет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал о работе по предотвращению диверсионных деяний в регионе. Его слова передает ТАСС.

Согласно информации главы Крыма, за десять лет на полуострове были задержаны все обнаруженные с 2014 года диверсионные группы.

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы», — объявил он.

По оценке Аксенова, на данный момент власти региона все держат под контролем.

«Работаем на предупреждение», — резюмировал политик.

В декабре Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в 2023 году служба пресекла в Крыму 14 диверсионно-террористических актов (ДТА), а также изъяла 37 самодельных взрывных устройств и 200 кг взрывчатки. За подготовку ДТА уже осуждены 10 человек, задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей, подрывам газопроводов, а также транспортных средств представителей администрации Запорожской области и российским военным. Возбуждено более 30 уголовных дел.

Ранее жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку взрыва на объекте энергетики.

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