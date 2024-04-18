Политолог объяснил, зачем Франция отозвала своего посла в Азербайджане

Политический обозреватель, кандидат исторических наук Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Франция отозвала своего посла в Азербайджане для консультаций. По мнению политолога, цель Парижа — спровоцировать хаос в Закавказье.

«Обострение французско-азербайджанских отношений меня совершенно не удивляет. Франция, имеющая большую армянскую диаспору, традиционно позиционирует себя как покровителя армян и Армении. А Азербайджан, ликвидировавший недавно французскую шпионскую сеть в Баку, — экзистенциальный враг Армении», — напомнил Латышев.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, вызвавший «для консультаций» посла в Азербайджане, делает вид, что не понимает, куда может завести Париж, только что потерявший свою неоколониальную империю в Африке, французский авантюризм.

Накануне агентство AFP со ссылкой на МИД Франции сообщило, что Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане.

Источник отмечает, что Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».

В Париже также заявили, что рассчитывают получить от Азербайджана разъяснения относительно позиции Баку.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке Армении к войне.