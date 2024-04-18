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МИД РФ обвинил Запад и Украину в ядерном шантаже

Захарова: Запад и Киев занимаются ядерным шантажом, говоря о контроле над ЗАЭС

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские власти и их западные союзники занимаются ядерным шантажом, предъявляя требования к России о передаче им контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что накануне в ходе брифинга в Совете Безопасности (СБ) ООН представители стран Запада выступили с таким требованием к России.

«Они буквально выдали себя и режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметила Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что, сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Таким образом, по мнению Захаровой, США, ЕС и Украина, раскрыли, что занимаются ядерным шантажом.

Накануне в МИД РФ анонсировали возможную поездку генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в Россию.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.

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