В Приднестровье заявили, что Кишинев хочет лишить регион военной защиты

Власти Молдавии стремятся лишить Приднестровье возможности военной защиты и в конечном счете уничтожить регион, о чем свидетельствует риторика молдавских высокопоставленных лиц. Об этом заявил депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в беседе с РИА Новости.

«Последние высказывания молдавских официальных лиц по молдаво-приднестровскому конфликту объективно показывают, что Кишинев хочет лишить Приднестровье военной защиты для того, чтобы в «нужный» момент было легче силой уничтожить разоруженную и беззащитную ПМР (Приднестровскую Молдавскую Республику. — Прим. ред.)», — подчеркнул он, отметив, что «дежурные» заявления со стороны Кишинева о мирном решении приднестровского вопроса не должны вводить в заблуждение.

До этого вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья можно будет рассмотреть после завершения украинского конфликта, при этом решению поставленного вопроса в пользу властей Молдавии поспособствует «успехи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

Ранее сообщалось, что Молдавия может вступить в ЕС без Приднестровья.