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Колумбия выразила намерение стать полноправным участником БРИКС

В МИД Бразилии заявили о поддержке Колумбии в деле вступления в БРИКС

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Depositphotos

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного участника международной организации, поддержку ей будет оказывать Бразилия. Об этом сообщил МИД Бразилии по итогам встречи лидеров двух стран.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — говорится в публикации.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

17 апреля в Бразилии поддержали переход на внутренние валюты в БРИКС. Министр финансов страны Фернанду Аддад заявил, что этот вопрос проходит обсуждение.

В тот же день в ВТО заявили о расширении доли БРИКС в мировой экономике. К настоящему времени она возросла до 37%, в то время как на страны G7 приходится 30%.

Ранее стало известно, что на вступление в БРИКС претендуют сорок государств.

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