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Небензя призвал полностью восстановить финансирование БАПОР

Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР

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Brendan Mcdermid/Reuters

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Видеозапись его выступления опубликовало постоянное представительство РФ в ООН.

Необходимость поддержки БАПОР он связал с безальтернативностью его роли в помощи палестинским беженцам в Сирии, Ливане и Иордании.

«Категорически осуждаем попытки дискредитировать агентство путем дезинформационных кампаний», — заявил Небензя.

По его словам, убедительные доказательства причастности 12 сотрудников организации в связях с ХАМАС не были предоставлены. Дипломат подчеркнул, что «расследование [предполагаемой связи БАПОР и ХАМАС] ... должно быть объективным и опираться не только на данные, предоставленные Израилем, но и на информацию палестинцев».

Продолжить финансирование БАПОР, несмотря на скандал вокруг агентства, перед этим также предложили в руководстве Евросоюза. Это связывают с его центральной ролью в оказании гуманитарной помощи палестинцам в Израиле и за его пределами, и особенно в секторе Газа.

До этого Израиль предложил ООН расформировать БАПОР. Поводом для этих требований стало обнаружение связи ряда сотрудников организации с ХАМАС.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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