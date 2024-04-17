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В Бельгии предложили создать реестр структур, которые финансируют дезинформацию

Де Кроо: ЕС должен создать черный список структур, «финансирующих дезинформацию»

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Johanna Geron/Reuters

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Евросоюз должен создать черный список организаций, которые осуществляют «финансирование дезинформации в Европе», и принимать меры против тех, кто получает это финансирование. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, существуют механизмы дезинформации, которые необходимо разбить. Также нужно раскрыть информацию о некоторых финансовых потоках и принимать меры в отношении лиц в Европе, которые получали данное финансирование.

До этого Де Кроо от лица Брюсселя и Праги направил письмо в адрес лидеров стран Евросоюза, в котором заявил, что Бельгия и Чехия на саммите ЕС поднимут вопрос «российского влияния» на институты сообщества и предстоящие политические выборы.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции повлияли на ее способность вести боевые действия на Украине.

Также члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) выступили с инициативой ввести в Германии ограничение на импорт из России химического сырья на основе природного газа.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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