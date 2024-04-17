Законопроект США о помощи Украине предусматривает выделение почти $61 млрд

Американский законопроект о помощи Украине предусматривает выделение из бюджета США $60,84 млрд в связи с украинским конфликтом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ.

Из данной суммы $23,2 млрд предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества и оборонных услуг.

При этом $13,8 млрд потратят на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. Еще $11,3 млрд пойдут на обеспечение «текущих военных операций США в регионе».

До этого Байден обратился с призывом к конгрессу утвердить его запрос на помощь для Израиля и Украины. По его словам, «сейчас не время бросать друзей» Соединенных Штатов.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова получать военную помощь от США в виде кредита, поскольку Вашингтон не оставляет Киеву выбора.

Ранее в США заявили, что Украина проигрывает не из-за прекращения помощи.