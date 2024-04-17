Германия призвала НАТО к немедленным действиям по укреплению ПВО Украины

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Борис Писториус написали открытое письмо странам-участницам НАТО с призывом приступить к немедленным действиям по укреплению системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

В письме министры ФРГ утверждают, что страны Североатлантического альянса все еще могу внести свой вклад, который может быть даже больше.

Также Бербок и Писториус отметили, что необходимо создать новую коалицию по поставке украинской стороне систем противовоздушных оборон (ПВО) Patriot, Iris-T, Skynex, зенитных самоходных установок Gepard.

До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонные бюджеты стран ЕС выросли на 20% за два года после начала российско-украинского конфликта.

Кроме того, она призвала объединить военную промышленность стран Евросоюза под юрисдикцией ЕК в целях повышения ее эффективности.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.