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В МИД отреагировали на секретный документ о внешней политике РФ

МИД: Россия будет противостоять дезинформации и агрессивным шагам Запада

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РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России будет противостоять дезинформации и агрессивным шагам Запада в развязанной против РФ гибридной войне. Таким образом МИД России прокомментировал публикацию The Washington Post (WP) насчет секретных документов российского дипломатического ведомства.

«Как мы неоднократно заявляли на разных уровнях, мы можем подтвердить, что настроения направлены на решительную борьбу с агрессивными шагами, предпринятыми коллективным Западом в рамках гибридной войны, развязанной против России», — заявили в МИД России.

Также представители российского дипломатического ведомства добавили, что страны Запада осознают отсутствие будущего в попытках быть гегемоном и конфронтации с Москвой.

До этого в МИД России заявили о потере доверия к Швейцарии, как к нейтральной стране.

Ранее в Швейцарии объяснили призыв отменить санкции против России.

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