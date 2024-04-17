В Госдуме объяснили повышенный интерес спецслужб США к Telegram

Американские спецслужбы проявляют повышенный интерес к Telegram, желая получить личные данные своих граждан, вопреки конституции. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, комментируя интервью основателя платформы Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону, в котором он рассказал о чрезмерном внимании ФБР к мессенджеру.

«Это является подтверждением того, что свобода слова в США существует только на бумаге, как и многие другие хваленые «достижения демократии». Американские чиновники любят говорить про них, решая внешнеполитические задачи. Однако внутри Штатов все давно находится под колпаком спецслужб», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что стремление американских спецслужб к полному контролю за каналами передачи информации уже привело к перспективе блокировки ряда соцсетей. Telegram может стать следующей, заключил Горелкин.

В ночь на 17 апреля бывший ведущий телеканала Fox, известный журналист-консерватор Такер Карлсон опубликовал часовое интервью с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, которое он взял в феврале в Дубае.

По словам предпринимателя, одной из причин отказа от переезда в США стало излишнее внимание со стороны местных спецслужб. Поэтому выбор Дурова пал на ОАЭ из-за удобства ведения бизнеса, эффективной налоговой системы, качественной инфраструктуры, нейтральности страны и отсутствия давления со стороны властей.

Ранее Дуров заявил об угрозах от демократов и республиканцев США.