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В Кремле рассказали о поиске вариантов поддержки металлургии на фоне санкций

Песков: правительство изучает варианты господдержки цветмета в условиях санкций

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Александр Коркка/РИА «Новости»

В правительстве России обсуждают различные варианты государственной поддержки цветной металлургии на фоне антироссийских санкций со стороны США и Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«В правительстве обсуждаются разные варианты действий с учетом этой обстановки», — пояснил он.

Согласно информации пресс-секретаря, представители металлургической отрасли находятся в тесном контакте с властями страны.

«Это системообразующая отрасль», — подчеркнул представитель Кремля.

Незадолго до этого власти Соединенных Штатов ввели запрет на ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения. В ведомстве напомнили, что в числе исключений — наличие лицензии или другого разрешения соответствующего управления.

Позднее Великобритания присоединилась к «металлическим» санкциям США против России. Она тоже ввела ограничения против импорта трех видов металлов российского происхождения — меди, никеля и алюминия.

Ранее сообщалось, что цены на никель и алюминий растут после новых санкций США и Британии.

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