КНР потребовала от США уважать ее права и интересы

Министр обороны КНР Дун Цзюнь потребовал от американского руководства считаться с правами и национальными интересами его страны. Об этом сообщается на официальном сайте китайского военного ведомства.

В публикации отмечается, что Дун Цзюнь сделал соответствующее заявление в ходе беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, Вашингтону следует признать твердую позицию Пекина по ситуации в регионе.

«США должны <...> по-настоящему уважать территориальный суверенитет КНР, его морские права и интересы в Южно-Китайском море», — подчеркнул министр.

16 апреля Дун Цзюнь впервые провел переговоры с действующим министром обороны США. По информации телеканала ABC News, возобновление контактов по линии военных ведомств произошло после полуторагодичной паузы.

13 апреля официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что американские власти не должны вмешиваться в торговые отношения азиатской республики и РФ. Дипломат рекомендовал Вашингтону воздержаться от поиска «козла отпущения» и пренебрежения связями между Москвой и Пекином.

Ранее КНР ввела санкции в отношении двух компаний из США.