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Израиль определился с ответом на атаку Ирана

The Jerusalem Post: армия Израиля решила, как нанесет ответный удар по Ирану

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Amir Cohen/Reuters

Израильские войска уже определились, каким способом ответят на недавнюю атаку Ирана. Об этом пишет местная газета The Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники.

В материале отмечается, что руководство Израиля уже приняло решение по поводу реакции на действия Ирана. Речь идет о том, какой удар еврейское государство нанесет по Исламской Республике и ее союзникам.

Однако, по словам источника, сроки ответного удара пока не установлены.

«Поскольку сроки все еще могут поменяться, а также в связи со всеми необходимыми сложными приготовлениями, текущее решение может измениться», — подчеркивается в материале.

В ночь на 14 апреля иранские военные атаковали Израиль в ответ на удар по дипломатическому представительству Исламской Республики в Сирии, который произошел 1 апреля. Атака длилась пять часов, и за это время Тегеран выпустил в сторону еврейского государства 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 баллистических и крылатых ракет. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий в регионе.

Ранее в парламенте Ирана прокомментировали решение об атаке на Израиль.

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Удар Ирана по Израилю
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