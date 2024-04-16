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В Иране пригрозили Израилю быстрым ответом в случае новой атаки

Замглавы МИД Кани: Иран ответит в течение секунд в случае новой атаки Израиля

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Vahid Salemi/AP

Иран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается напасть на исламскую республику, и этот ответ будет намного сильнее предыдущего. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает агентство IRNA.

Если Израиль совершит еще одну ошибку, ответ со стороны Тегерана будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями, а секундами, подчеркнул дипломат.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии призвали Израиль отказаться от ответного удара по Ирану.

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Удар Ирана по Израилю
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