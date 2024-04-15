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В МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО

Грушко: прием Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции альянса на Севере

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции альянса на Севере, в Арктическом регионе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, вступление Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции блока в Арктическом регионе, и будет сопровождаться формированием «дополнительных возможностей», размещением на территории этих стран «дополнительных сил и средств, уплотнением учений», а также созданием командно-штабных цепочек».

До этого старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy заявил, что у стран НАТО нет достаточного количества ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения Североатлантического блока на север.

Он обращает внимание на то, что Соединенные Штаты, Канада, Финляндия, Швеция и Дания не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, а у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга блока в Арктике.

«В оборонительных порядках Североатлантического блока остаются большие бреши», — заключил эксперт.

Ранее финский генерал рассказал о военном превосходстве России в Арктике.

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