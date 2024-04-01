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Финский генерал рассказал о военном превосходстве России в Арктике

Генерал Товери: Россия превосходит страны Запада в Арктике

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Vladimir Isachenkov/AP

В настоящее время Арктика является единственным районом, где Россия в военном отношении сильнее Запада. Такое мнение в интервью британскому изданию The Sun выразил генерал в отставке и депутат Пекка Товери.

По словам Товери, в последние 15 лет Россия очень серьезно подходила к оснащению своих вооруженных сил в Арктике.

Экс-генерал рассказал, что протяженная граница Финляндии и России в основном представляет собой «абсолютную пустыню». Со стороны Финляндии вдоль границы есть укрепленные базы — в частности, «Арктическая Спарта», расположенная в поселке Ивало в 20 километрах от межгосударственного рубежа. Вспомнив опыт Зимней войны 1939 года, Товери выразил уверенность в том, что в случае гипотетического конфликта Финляндии удастся отстоять свою территорию.

Он также напомнил, что Финляндия — одна из немногих стран Европы, где сохранилась воинская повинность.

30 марта эксперт заявил о создании США «военного шенгена» в Северной Европе.

19 марта Госдума РФ поддержала расширение Арктической зоны.

Ранее глава Военного комитета НАТО заявил, что «русские повсюду».

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