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Стали известны сроки начала рассмотрения проекта помощи Украине

The Hill: в США могут начать рассмотрение помощи Киеву на следующей неделе

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Shannon Stapleton/Reuters

Палата представителей конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партиях.

По данным издания, спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон готов вынести этот вопрос на рассмотрение законодателей. Источники The Hill отмечают, что инициатива о выделении финансирования в помощь иностранным союзникам, в том числе Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, может быть представлена на следующей неделе.

По мнению члена комитета палаты представителей по делам Вооруженных сил Адама Смита, единственным вариантом продолжения оказания помощи Киеву будет поддержка нижней палатой ранее одобренного сенатом законопроекта.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times заявлял, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

Ранее в ЦРУ рассказали, что ждет Украину без помощи США.

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