Киргизия выразила РФ озабоченность из-за обыска в доме дипломата

МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с действиями российской полиции по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«12 апреля 2024 года в консульском департаменте МИД Кыргызской Республики состоялась встреча с советником-консулом посольства Российской Федерации Андреем Бурьевым. <> Была выражена озабоченность действиями сотрудников МВД РФ в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве, грубо нарушившими положения Венской конвенции», – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», 8 апреля двое сотрудников МВД России прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова для проверки законности пребывания иностранного гражданина на территории страны.

Отмечается, что силовики незаконно проникли в квартиру дипломата, взломав замок. Кроме того, они в грубой форме потребовали предоставить отрывную часть бланка постановки на миграционный учет, сообщил канал.

В начале апреля Киргизия направила запрос о задержании ее гражданина в РФ по делу о теракте.

Ранее в правительстве Киргизии заявили о непричастности к прекращению работы карты «Мир».