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Израиль объявил о подготовке к военным сценариям в разных странах

Нетаньяху: Израиль в середине войны в Газе и готовится к новым сценариям

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в связи с опасениями, что Иран готовится нанести удар по Израилю, передает Reuters.

«Мы готовимся удовлетворить потребности государства Израиль в сфере безопасности как в обороне, так и в нападении», — сказал Нетаньяху после посещения базы военно-воздушных сил на юге Израиля.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено.

Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль и США готовятся к ответному удару Ирана.

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Война в Израиле
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