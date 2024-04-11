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В России назвали цель звонка Лекорню главе Минобороны РФ

Журналист Кеворкян: теракт в «Крокусе» был поводом для звонка Лекорню главе МО РФ

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Global Look Press

Журналист Константин Кеворкян в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний телефонный разговор министра обороны Франции Себастьяна Лекорню с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. По мнению собеседника издания, этот звонок связан с заявлениями французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военного контингента НАТО на Украину.

«Формальным поводом было высказывание соболезнований по поводу теракта в «Крокусе». Но, извините, пожалуйста, уже прошло более 10 дней. Это какая-то очень странная забывчивость. <...> Мы можем предположить, что необходимость для такого экстренного звонка была продиктована желанием все-таки донести до Москвы отличия военной риторики Парижа от истинных планов», — сказал Кеворкян.

Он также выразил мнение, что воинственной риторикой Макрон пытается лишь набрать дополнительные политические очки на фоне внутренних проблем.

Переговоры министров обороны России и Франции прошли 4 апреля. Шойгу во время разговора упомянул, что у Москвы есть «сведения об украинском следе» в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ведомство добавило, что Лекорню «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов и «перекладывал ответственность на ИГИЛ» (организация запрещена в России). Сам разговор состоялся «по настоятельной просьбе французской стороны», отметило Минобороны РФ.

Также сообщалось, что в ходе переговоров была «отмечена готовность к диалогу по Украине». После этого агентство Франс Пресс со ссылкой на источники во французском правительстве опровергло эту информацию.

Ранее в Париже предрекли разрушение Франции в случае столкновения с Россией.

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