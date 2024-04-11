Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикер палаты представителей США отказался обсуждать с главой МИД Британии помощь Киеву

Спикер Майк Джонсон не захотел обсудить с Кэмероном оказание помощи Киеву

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон отказался провести встречу с главой министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Кэмерон приехал в США, чтобы договориться о предоставлении очередной помощи Киеву. Он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Кэмерон пытался убедить Трампа изменить позицию Республиканской партии США в отношении поддержки Украины. Однако его попытки не увенчались успехом, так как натолкнулись на борьбу за власть между республиканцами. В частности, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон не пожелал увидеться с британским министром.

До этого президента США Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от решений американского конгресса.

Ранее стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами