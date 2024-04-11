Спикер палаты представителей США отказался обсуждать с главой МИД Британии помощь Киеву

Спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон отказался провести встречу с главой министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Кэмерон приехал в США, чтобы договориться о предоставлении очередной помощи Киеву. Он встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Кэмерон пытался убедить Трампа изменить позицию Республиканской партии США в отношении поддержки Украины. Однако его попытки не увенчались успехом, так как натолкнулись на борьбу за власть между республиканцами. В частности, спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон не пожелал увидеться с британским министром.

До этого президента США Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от решений американского конгресса.

Ранее стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Киеву.