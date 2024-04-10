Жителям Гагаузии помогут гумфонды России

Жители Гагаузии получат доплаты к пенсиям и заработной плате из гуманитарного фонда при содействии России. Об этом заявил спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов, передает ТАСС.

«Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время <...> Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать», — заявил Константинов.

Политик выразил опасения, что власти Молдавии могут попытаться воспрепятствовать помощи автономии со стороны России.

До этого башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул долгое время не выпускали из зоны контроля в аэропорту Кишинева, куда политик вернулась после деловой поездки в Москву.

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что по прибытии в аэропорт Кишинева, у гагаузских политиков проверяли телефоны. Позднее Евгения Гуцул покинула аэропорт под крики «Браво!» со стороны встречающих — ей и ее коллегам вручали цветы.

Ранее глава Гагаузии заявила, что Россия пообещала поддержать автономию.