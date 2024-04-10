Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Гагаузии помогут гумфонды России

Спикер парламента заявил, что жители Гагаузии получат доплаты из гумфонда РФ

close
100%
Shutterstock

Жители Гагаузии получат доплаты к пенсиям и заработной плате из гуманитарного фонда при содействии России. Об этом заявил спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов, передает ТАСС.

«Эта гуманитарная помощь, открыли гуманитарный фонд. Люди решили помочь нашему народу в сложное время <...> Здесь ничего криминального нет, но у нас в Молдове все могут придумать», — заявил Константинов.

Политик выразил опасения, что власти Молдавии могут попытаться воспрепятствовать помощи автономии со стороны России.

До этого башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул долгое время не выпускали из зоны контроля в аэропорту Кишинева, куда политик вернулась после деловой поездки в Москву.

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что по прибытии в аэропорт Кишинева, у гагаузских политиков проверяли телефоны. Позднее Евгения Гуцул покинула аэропорт под крики «Браво!» со стороны встречающих — ей и ее коллегам вручали цветы.

Ранее глава Гагаузии заявила, что Россия пообещала поддержать автономию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами