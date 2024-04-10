Главу Гагаузии Гуцул задерживали в аэропорту Кишинева

Башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул долгое время не выпускали из зоны контроля в аэропорту Кишинева, куда политик вернулась после деловой поездки в Москву. Об этом сообщает издание «Sputnik Молдова» со ссылкой на сопровождающих башкана.

«Отправили на допрос на погранконтроле», — сообщили сопровождающие Гуцул.

Спикера Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что по прибытии в аэропорт Кишинева, у гагаузских политиков проверяли телефоны. Позднее Евгения Гуцул покинула аэропорт под крики «Браво!» со стороны встречающих — ей и ее коллегам вручали цветы.

До этого антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила обвинения главе Гагаузии Евгении Гуцул в соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании.

Гуцул заявила, что уголовное дело, которое завели в отношении нее в Молдавии, является политическим преследованием.

Ранее глава Гагаузии заявила, что Россия пообещала поддержать автономию.