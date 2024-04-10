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Стало известно о планах США подсадить союзников на дорогое американское топливо

Посол Антонов: США пытаются подсадить союзников на дорогое американское топливо

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Михаил Тургиев/РИА «Новости»

Соединенные Штаты пытаются подсадить союзников и страны глобального Юга на дорогое американское топливо. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого передает пресс-служба дипмиссии.

По словам Антонова, русофобы из США делают все для того, чтобы снизить доходы России, продвигая «энергонезависимость сателлитов». Дипломат подчеркнул, что таким образом американцы пытаются обеспечить конкурентные преимущества для своих производителей

4 апреля в Молдавии назвали успешной первую тестовую закупку сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. 1-2 апреля молдавские потребители использовали американский СПГ, доставленный в греческий терминал Александруполис.

3 апреля стало известно, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе.

Ранее экономист объяснил намерение G7 понизить потолок цен на российскую нефть.

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