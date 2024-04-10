Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Лукашенко проведут переговоры на этой неделе

Путин и Лукашенко проведут переговоры в России 11-12 апреля

close
100%
Sputnik/Alexander Demyanchuk/Reuters

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры во время визита белорусского лидера в РФ 11-12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«На высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства», — сказано в сообщении.

Белорусское издание БелТА сообщает, что Лукашенко и Путин 12 апреля планируют мероприятие по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где будет председательствовать на совете Совета министров иностранных дел СНГ.

9 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что Российская Федерация и Республика Беларусь создали надежный противовес Украине, развернув для защиты границ Союзного государства новейшие оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

Ранее Лукашенко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами