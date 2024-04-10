Путин и Лукашенко проведут переговоры на этой неделе

Президенты Российской Федерации и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры во время визита белорусского лидера в РФ 11-12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«На высшем уровне планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства», — сказано в сообщении.

Белорусское издание БелТА сообщает, что Лукашенко и Путин 12 апреля планируют мероприятие по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 12 апреля посетит Минск, где будет председательствовать на совете Совета министров иностранных дел СНГ.

9 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что Российская Федерация и Республика Беларусь создали надежный противовес Украине, развернув для защиты границ Союзного государства новейшие оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие.

Ранее Лукашенко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.