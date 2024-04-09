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Песков рассказал о взаимодействии Путина с властями подтопленных районов в Оренбуржье

Песков: Путин держит контакт с властями подтопленных регионов в Оренбуржье

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РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддерживает контакт с муниципальными властями подтопленных регионов в Оренбургской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

«Развернуты телефоны горячей связи, оказывается помощь волонтерами», — заявил Песков.

Он отметил, что прежде всего взаимодействие осуществляется под руководством штаба Министерства чрезвычайных ситуаций.

«На первых порах была сложная ситуация с эвакуацией, люди отказывались уезжать, несмотря на настояния спасателей», — добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что работа будет продолжаться, потому что впереди будут сложные дни с паводком в Тюменской и Курганской областях.

«Путин хоть и не там физически, он присутствует в этой теме», — подчеркнул пресс-секретарь.

В настоящий момент поездка российского лидера в регион не ожидается, резюмировал он.

До этого Путин послал главу МЧС Куренкова на место потопа в Оренбургской области. Глава государства поручил руководителю МЧС Александру Куренкову в срочном порядке вылететь в Оренбургскую область, чтобы в зоне подтопления провести все необходимые работы.

Ранее Путину доложили об изменении ситуации с разливом воды в Оренбуржье.

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