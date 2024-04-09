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РФ обвинила США в игнорировании ее слов о неприятии членства Украины в НАТО

Посол Антонов: США игнорируют заявления РФ о неприятии членства Украины в НАТО

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Wong Maye-E/AP

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО. Его словам передает РИА Новости.

«В Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе», — сказал он.

Антонов напомнил о конкретных предложениях по гарантиям безопасности, которые российская сторона направила в западные столицы в декабре 2021 года.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для Москвы ни при каких обстоятельствах.

Представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила на конференции в Вашингтоне о возможности членства Украины в НАТО после окончания текущего конфликта и согласия других стран — участниц альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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