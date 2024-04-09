Антонов: Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке

Посол России в США Анатолий Антонов выразил категорическое недовольство возможным вступлением Украины в НАТО. По его словам, Москва никогда не признает участие Киева во враждебном блоке как что-то допустимое, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это представляет серьезную угрозу национальной безопасности России, и отметил, что только те, кто не понимает позицию РФ, могут надеяться на ее согласие с таким развитием событий.

Антонов также выразил разочарование отношением США к заявлениям России о неприятии вступления Украины в НАТО. Он упомянул о предложениях РФ по гарантиям безопасности, направленных Западу в прошлом году, которые, по его мнению, не были учтены.

По оценке дипломата, заявления американцев о возможном вступлении Украины в альянс лишь утверждают необходимость победы российских Вооруженных сил на поле боя как единственно правильного решения.

Представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила на конференции в Вашингтоне о возможности членства Украины в НАТО после окончания текущего конфликта и согласия других стран — участниц альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.