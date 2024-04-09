Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Антонов: Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке

Антонов заявил, что Россия не смирится с участием Киева во враждебном блоке

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов выразил категорическое недовольство возможным вступлением Украины в НАТО. По его словам, Москва никогда не признает участие Киева во враждебном блоке как что-то допустимое, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это представляет серьезную угрозу национальной безопасности России, и отметил, что только те, кто не понимает позицию РФ, могут надеяться на ее согласие с таким развитием событий.

Антонов также выразил разочарование отношением США к заявлениям России о неприятии вступления Украины в НАТО. Он упомянул о предложениях РФ по гарантиям безопасности, направленных Западу в прошлом году, которые, по его мнению, не были учтены.

По оценке дипломата, заявления американцев о возможном вступлении Украины в альянс лишь утверждают необходимость победы российских Вооруженных сил на поле боя как единственно правильного решения.

Представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила на конференции в Вашингтоне о возможности членства Украины в НАТО после окончания текущего конфликта и согласия других стран — участниц альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами