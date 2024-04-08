Ульянов: Россия не совершала атаки на ядерные объекты на Украине

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что РФ никогда не совершала атаки на ядерные объекты на Украине и не планирует это делать. Его слова приводит ТАСС.

»Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать», — заявил он.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прямых попаданиях по конструкции защитной оболочки реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС). По словам Гросси, впервые с ноября 2022 года инспекторами МАГАТЭ, находящимися на Запорожской АЭС, подтверждено как минимум три прямых попадания по конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС. При этом в МАГАТЭ заявили об отсутствии угрозы ядерной безопасности после атак на ЗАЭС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обстрел Запорожской АЭС «очень опасной провокацией».

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.