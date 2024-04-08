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Появилась информация о прогрессе в переговорах по перемирию в секторе Газа

Al Qahera News: переговоры в Каире по перемирию в Газе достигли прогресса

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

В ходе переговоров в Каире о прекращении огня в секторе Газа был достигнут значительный прогресс. Об этом сообщили источники телеканалу Al Qahera News.

Участники переговоров в Каире включали представителей Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС. Однако, по данным телеканала, ни одна из сторон пока не подтвердила официально достигнутого прогресса.

По информации канала, делегации ХАМАС и Катара уже покинули Каир и вернутся через два дня для окончательного согласования условий соглашения, в то время как делегации Израиля и США планируют покинуть египетскую столицу в ближайшие часы.

Израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что ХАМАС продолжает выдвигать свои требования для заключения соглашения, включая постоянное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы, возвращение беженцев и обмен заключенными.

По информации портала Axios, на прошлой неделе президент США Джо Байден направил письма президенту Египта и эмиру Катара с просьбой оказать давление на ХАМАС для достижения сделки по освобождению заложников. Байден также обсудил этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, подчеркнув необходимость освобождения всех заложников, включая американцев, удерживаемых ХАМАС уже длительное время.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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