Бывший президент США Дональд Трамп якобы намерен убедить Украину уступить России Крым и ЛДНР в обмен на мир в случае своей повторной победы на выборах. Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Источники издания на условиях анонимности сообщили, что политик в частном порядке заявил о намерении побудить Украину пойти на территориальные уступки России.

По данным издания, Трамп считает, что и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, но ищут выход из конфликта». При этом население ЛНР, Крыма и ДНР одобряет вступление этих регионов в РФ.

До этого сообщалось, что глава НАТО Йенс Столтенберг перед уходом с поста хочет «спасти» Украину от Трампа. Речь идет о создании фонда НАТО по поддержке Украины в €100 млрд, что означает принятие альянсом лидерства по помощи Киеву, говорится в тексте.

Ранее экс-помощник Трампа назвал смехотворными его слова о решении конфликта на Украине.