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В посольстве рассказали о судьбе россиянина Селезнева, сидящего в США

Посол Антонов заявил, что шансов на досрочное освобождение Селезнева нет

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Depositphotos

Шансов на досрочное освобождение россиянина Романа Селезнева, который отбывает срок в американской тюрьме, нет — остается надеяться только на возможность обмена. Об этом ТАСС заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Таких шансов нет. Есть возможность, если в рамках соответствующего конфиденциального канала его обменяют на кого-либо из американцев», — заявил Антонов, который посетил Селезнева в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина.

Селезнев — сын депутата Госдумы V, VI, VII и VIII созывов от ЛДПР Валерия Селезнева. В 2016 году суд в Сиэтле (штат Вашингтон) признал Романа Селезнева виновным во взломе сотен фирм и продаже краденых данных. Убытки от мошенничества превысили $169 млн. В 2036 году он должен выйти на свободу.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят для России новое предложение по обмену обвиняемого в РФ в шпионаже Эвана Гершковича и осужденного за это же Пола Уилана.

Ранее осужденный в РФ за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России.

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