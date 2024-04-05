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Стало известно, когда на Украине начнут рассмотрение законопроекта о мобилизации

Депутат Гончаренко: Рада рассмотрит законопроект о мобилизации 10 апреля

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РИА Новости

Законопроект о мобилизации на Украине планируется внести на рассмотрение парламента 10 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Законопроект о мобилизации планируют внеси на рассмотрение Верховной рады 10 апреля», — написал депутат.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды ВСУ были сокращены. По словам Шмыгаля, причиной смягчения планов мобилизации стала замена главнокомандующего, аудит ВСУ и ротация на линии фронта.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее военный эксперт не исключил массовый призыв инвалидов в ряды ВСУ.

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