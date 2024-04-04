Израильский министр наорал на делегацию США на встрече по сектору Газа

Министр стратегических дел Израиля Рон Дермер повысил голос на американскую делегацию во время виртуальной встречи для обсуждения планов Израиля по наземной операции в Рафахе в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников США.

По данным издания, встреча стала напряженной после того, как американская сторона поставила под сомнение план Израиля эвакуировать 1,4 миллиона палестинских мирных жителей из Рафаха и разместить их в палатках, не учитывая санитарные условия и оценку объема необходимой еды и воды.

Один из источников NBC News рассказал, что Дермер «орал и размахивал руками», защищая израильский план.

«Американские официальные лица, присутствовавшие на встрече, в том числе советник по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен, сохраняли спокойствие и не ответили тем же», — отметил чиновник.

Собеседники издания отметили, что такое поведение израильского министра давно привычно на встречах с коллегами из США. При этом израильская сторона утверждает, что такое описание встречи не соответствует действительности.

До этого информационный портал Axios передавал, что США и Израиль ведут переговоры по поводу проведения наземной военной операции в Рафахе, однако не могут договориться из-за разногласий.

31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведение досрочных выборов в стране парализовало бы страну и заморозило бы переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на шесть-восемь месяцев.

В этот же день Нетаньяху сообщил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Ранее в США призвали сбросить ядерную бомбу на Газу, а потом назвали это метафорой.