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МИД РФ пообещал дать ответ на любую угрозу безопасности России со стороны НАТО

Замглавы МИД Грушко: Россия даст ответ на любую угрозу со стороны НАТО

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Любая угроза безопасности со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО) в адрес России не останется без ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, слова которого передает РИА Новости.

«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — заявил Грушко.

До этого Грушко сказал, что слова французского президента Эммануэля Макрона об отправке своих войск на Украину недопустимы.

В ночь на 4 апреля главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что расширение НАТО вынуждает Российскую Федерацию в будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обсуждает прямое военное присутствие на Украине.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сказал, что НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности Вооруженных сил Украины продолжительное время противостоять России.

Ранее генсек НАТО заявил о необходимости усилить военную помощь Украине.

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