Блинкен полетит в Китай

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ближайшее время полетит в Китай с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«После телефонного разговора лидеров мы продолжим продвигать наши интересы с помощью дипломатии на уровне министров, включая визиты в КНР министра финансов Джанет Йеллен в ближайшие дни и госсекретаря Энтони Блинкена в ближайшие недели», — заявили в Белом доме.

До этого председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели телефонный разговор.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями деловых кругов Соединенных Штатов заявил, что характер отношений между Вашингтоном и Пекином влияет не только на благополучие народов двух государств, но и на будущее человечества в целом.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.