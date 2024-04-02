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Генсек ООН осудил удар по консульству Ирана в Сирии

Генсек ООН Гутерриш осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), разрушивший консульство Ирана в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь осуждает атаку на дипломатические объекты в Исламской Республике Иран в Дамаске 1 апреля», — передал Дюжаррик слова генсека ООН.

Гутерриш также в очередной раз напомнил, что, согласно международному праву, объекты дипломатического и консульского назначения являются неприкасаемыми, и этот принцип должны соблюдать все страны.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено. Иран призвал Вашингтон к ответу, а также обратился в ООН в связи со случившимся.

В свою очередь, Россия запросила заседание Совбеза ООН. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не спешат делать выводы по поводу удара по иранскому консульству в Сирии.

Ранее в посольстве РФ рассказали, чем грозит удар Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии.

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