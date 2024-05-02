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Композитор рассказал о встрече Пахмутовой с «братками»

Композитор Клевицкий вспомнил, что однажды Пахмутову узнали бандиты

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Телеканал «Россия К»

Композитор и дирижер Александр Клевицкий, 1 мая отметивший 70-летие, поделился воспоминаниями о совместной работе с композитором Александрой Пахмутовой. О встрече Пахмутовой с «братками» он рассказал в беседе с mk.ru.

По словам Клевицкого, этот случай произошел в Ленинграде во время Третьего Международного фестиваля музыки. Композиторы решили вместе позавтракать в гостиничном ресторане.

«И вот идем мы на завтрак, а навстречу нам по коридору два огромных амбала — конкретных таких «ребят». И мы такие: маленькая Александра Николаевна, и я, тоже «богатырь», — вспоминает он.

Клевицкий пошел впереди Пахмутовой, чтобы «прикрыть» ее. Тогда бандиты, по его словам, узнали в Пахмутовой соавтора песни Анны Герман «Надежда».

«Мы поравнялись, и вдруг один из них говорит Пахмутовой: «А я вас знаю! Я вас знаю!! Вы… Вы… Вы… Надежда!» — смеется он.

1 мая на малой родине композитора в Волгограде «Культурный фонд Александры Пахмутовой» представил юбилейный концерт празднующей 95-летие композитора.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Валерия Гергиева с днем рождения.

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